Петербург расположился в рейтинге на 21 месте.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что Петербург вошел в топ самых популярных туристических направлений. Об этом сообщает пресс-центр "Ассоциации туроператоров".

Известно, что Северная столица расположилась в рейтинге на 21 месте, а Москва 26 месте. Эксперты отметили, что чаще всего туристов интересуют Казанский собор и Эрмитаж.

Также в рейтинг попал Сочи, который обошел крупный портовый город Германии Гамбург и столицу Исландии, оказавшись на 30 месте.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уменьшится число гайд-парков.

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