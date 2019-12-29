В Петербурге уменьшится число гайд-парков

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге намерены уменьшить число гайд-парков. Соответствующие изменения городскому парламенту порекомендовал Комитет по законодательству ЗакСа.
В Комитете отметили, что в 2019-м году в гайд-парках состоялось 37 мероприятий.
"Фактически используется 4 места",
–сказано в сообщении.
Отмечается, что чаще всего мероприятия чаще всего проходят на площади Ленина, в Удельном, в Екатерингофском и в Полюстровском парке.
Ранее мы сообщали о том, что в историческом центре города "Ленсвет" обновит освещение на 11 улицах.
Фото:pixabay
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