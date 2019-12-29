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В Петербурге уменьшится число гайд-парков
Сегодня, 13:04
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге уменьшится число гайд-парков

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Согласно статистике Комитета по законности, в 2019-м году в гайд-парках состоялось 37 мероприятий.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге намерены уменьшить число гайд-парков. Соответствующие изменения  городскому парламенту порекомендовал Комитет по законодательству ЗакСа. 

В Комитете отметили, что в 2019-м году в гайд-парках состоялось 37 мероприятий.

"Фактически используется 4 места", 

–сказано в сообщении.

Отмечается, что чаще всего мероприятия чаще всего проходят на площади Ленина,  в Удельном, в Екатерингофском и в Полюстровском парке.

Ранее мы сообщали о том, что в историческом центре города "Ленсвет" обновит освещение на 11 улицах.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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