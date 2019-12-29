В Петербурге уменьшится число гайд-парков

Согласно статистике Комитета по законности, в 2019-м году в гайд-парках состоялось 37 мероприятий.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Петербурге намерены уменьшить число гайд-парков. Соответствующие изменения городскому парламенту порекомендовал Комитет по законодательству ЗакСа.

В Комитете отметили, что в 2019-м году в гайд-парках состоялось 37 мероприятий.

"Фактически используется 4 места", –сказано в сообщении.

Отмечается, что чаще всего мероприятия чаще всего проходят на площади Ленина, в Удельном, в Екатерингофском и в Полюстровском парке.

Ранее мы сообщали о том, что в историческом центре города "Ленсвет" обновит освещение на 11 улицах.

Фото:pixabay