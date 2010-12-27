С 2020 года жители первых этажей будут платить за отопление больше всех

С 2020 изменятся нормативы отопления в зависимости от этажности.

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности. Об этом сообщил "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Буквально через год больше всего за теплые батареи станут платить жители первых этажей. Основная нагрузка ляжет на тех, кто живет в квартирах с 1-го по 4-й этаж.

Данный норматив должны были ввести еще три года назад, но тогда на переносе сроков настоял Минстрой.

С 1 июля 2019 года в Петербурге снизятся тарифы на горячую воду и отопление