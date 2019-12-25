В России перед Новым годом упали продажи игристых вин

В России перед Новым годом на 10% упали продажи игристых вин. Об этом говорят результаты исследования оператора фискальных данных "Первый ОФД", о которых пишет "Интерфакс".
Отмечается, что спад усилился ближе к концу года. По сравнению с показателями прошлого года, в первые три недели декабря продажи игристых вин уменьшились на 38%. Выручка составила 214 миллионов рублей. Количество транзакций уменьшилось на 60%.
При этом оборот в алкомаркетах вырос на 64%. Однако в ноябре, когда россияне традиционно закупают шампанское к Новому году, спад продаж составил 25% по сравнению с 2019 годом.
Ранее диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год.
Фото: pixabay.com
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