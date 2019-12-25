В России ожидают снижения цен на морковь

Через две-три недели могут подешеветь и яблоки.

Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков заявил, что с каждой неделей цена на морковь будет снижаться с каждой неделей. Яблоки при этом должны подешеветь через две-три недели.

"Началась поставка краснодарской моркови, которая в среднем на 10 рублей дешевле импортной. В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет становиться все ниже", - сказал эксперт.

Глушаков подчеркнул, что сбор урожая задерживается из-за поздней весны. Так, в 2020 году сбор яблок начался 15 июня, а в 2021 году – 25 июня. Этот фактор также влияет на стоимость продукта.

По словам эксперта, начал дешеветь сейчас и борщевой набор. Активный сбор урожая открытого грунта отражается на стоимости томатов и огурцов, цены на которые падают уже несколько недель.

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