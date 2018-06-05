NTech: розничная цена овощей борщевого набора в ноябре упала почти на 10%

Аналитики рассказали о том, за какую стоимость можно приобрести овощи в среднем по России.

Розничные цены на овощи из российского борщевого набора в начале ноября 2025 года упали в среднем почти на десять процентов по отношению год к году. Соответствующими статистическими данными к журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились сотрудники аналитической компании NTech. Специалисты сообщили, что в период с третьего по девятое ноября капуста и картофель подешевели на 16 процентов - до 27,9 и 42,1 рубля в среднем за каждый килограмм. Свекла стала дешевле на восемь процентов. Ее цена составила в среднем 33,4 рубля за килограмм. Репчатый лук можно купить дешевле на шесть процентов. Он стоит 42,5 рубля за килограмм. Стоимость моркови не изменилась, в среднем в рознице на минувшей неделе, как и год назад, фиксировалась отметка в 37,4 рубля за килограмм.

Розничная стоимость овощей для борщевого набора в России в начале ноября снизилась в среднем почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщение от NTech

По данным аналитиков, лидерами по удорожанию стали томаты. Зафиксирован рост цены на данный продукт питания на 12 процентов, до уровня в 300,2 рубля за килограмм. Также на пять процентов подорожали огурцы, до 161,8 рубля за килограмм. Помидоры непрерывно дорожают с конца августа 2025 года, а огурцы - только с конца сентября.

АКОРТ рассказала, какие овощи значительно подешевели в июле.

Фото: pxhere.com