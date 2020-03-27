В СФ не согласны с журналистами La Stampa о "бесполезности" деятельности России в борьбе против коронавируса в Италии.

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с COVID-19. Ранее в издании La Stampa заявили, что 80% предоставленной техники "бесполезно" против коронавируса. Журналисты посчитали, что таким образом в Москве пытаются "удовлетворить политические амбиции". В Совете Федерации назвали подобные высказывания неподобающим поведением". Такой комментарий дал сенатор Владимир Джабаров представителям НСН.

Вот пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам прокомментировал представитель СФ

Спикер добавил, что критиковать действия РФ их "теплых редакционных помещений — это проще всего". Джабаров уверен, что российские вирусологи выполнят свою работу, а иностранные статьи им не помешают заниматься своим делом. Сенатор добавил, что деятельность медиков будет оценена в Италии, когда "все завершится".

Посол РФ заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии.

Видео: YouTube/Совет Федерации, ВМЕСТЕ-РФ