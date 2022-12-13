В России отрегулируют деятельность заводчиков животных

Владимир Бурматов рассказал о внесении изменений в законодательство России.

Депутаты Государственной Думы и российское правительство совместно готовят изменения в законодательство, связанные с регулированием деятельности заводчиков животных. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Речь идёт о так называемых плодильщиках или разведенцах... Это те, кто по 70-80 животных держит в квартире, скрещивает друг с другом, продает... При этом животные находятся, как правило, в антисанитарных условиях, болеют, иногда слепнут, калечатся... Владимир Бурматов, депутат Госдумы России

Эксперт пояснил журналистам, что работа над решением этой проблемы уже ведется, так как деятельность заводчиков в стране требуется регламентировать. На текущий момент эта сфера не регулируется совсем. Депутаты надеются изменить ситуацию.

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"