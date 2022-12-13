В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным

Владимир Бурматов рассказал о том, какие поправки в закон хотят принять депутаты.

Российские депутаты внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях по крупным штрафам за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их неправильное содержание в приютах, цирках и зоопарках. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в центре "Россия сегодня" сделал представитель нижней палаты парламента РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Эксперт заметил, что штраф до 200 тысяч предусматривается в отношении хозяев животных, питомцы которых по недосмотру напали и покусали какого-то человека или другого зверя. Такие поправки в законодательство в настоящее время рассматриваются политиками.

Которые касаются установления штрафов весьма крупных за избавление от питомцев, то есть за выброшенных животных, до 30 тысяч рублей, штрафов за жестокое обращение с животными - если нет уголовного состава - до 100 тысяч рублей. Владимир Бурматов, депутат ГД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"