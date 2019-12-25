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В России от коронавируса скончались пять журналистов
Сегодня, 12:07
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matveyvn

В России от коронавируса скончались пять журналистов

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Во всём мире от новой коронавирусной инфекции умерло уже около 60 журналистов.

В России от коронавируса скончались пять журналистов. Об этом рассказал глава СЖР Владимир Соловьёв. По его словам, ещё 200 журналистов в стране заражены COVID-19.

Соловьёв подчеркнул, что во всём мире от новой коронавирусной инфекции умерло уже около 60 журналистов.

У нас пятеро, у нас 200 зараженных.

Владимир Соловьёв, глава Союза журналистов России

Также он рассказал, что сейчас все отрасли СМИ испытывают колоссальный кризис.

Ранее Соловьев пожаловался на травлю со стороны "продажных ничтожеств".

Теги: журналисты, коронавирус, пандемия, пресса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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