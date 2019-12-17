Об этом телеведущий рассказал во время собственной программы на YouTube-канале.

Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю со стороны "продажных ничтожеств". Об этом журналист рассказал во время передачи на собственном YouTube-канале. Спикер уверен, что СМИ и Telegram-каналы развязали против него травлю. Участников этого процесса он назвал "накипью".

Кто за меня вступается? Так называемая кремлевская сетка? Да кроме моих друзей никто. Мало того, часть кремлевской сетки с радостью подхватывает и подогревает прокомментировал Владимир Соловьев

Журналист уверен, что травля его в социальных сетях связана с тем, что "разные барышни" решили заработать на Telegram-каналах. Они якобы видят в лице Соловьева конкуренцию для раскрутки своих аккаунтов. Чтобы "убрать" соперника, они используют "вранье, сливы, подливы".

Стоит отметить, что в авторской программе Владимир Соловьев решил не называть имен или организаций, ответственных за травлю. Он заметил, что эти участники "продажные на самом деле", а также готовы "перебежать от власти и предать ее". Он уверен, что для таких лиц нет ничего важнее, кроме денег.

Уткин ответил на угрозы Соловьева.

Фото и видео: YouTube/Соловьёв LIVE

