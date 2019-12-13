Уткин ответил на угрозы Соловьева

Он отметил, что ни в коем случае не тронет Соловьёва даже пальцем.

Спортивный журналист Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева.

Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Василий Уткин, спортивный журналист

Он отметил, что ни в коем случае не тронет Соловьёва даже пальцем, несмотря на любые угрозы.

Ранее Василий Уткин вызвал Владимира Соловьёва на баттл, чтобы его "унизить". Он сказал, что Соловьёв должен защищать не политику, не экономику, не истину, а себя. Спортивный журналист пообещал поставить Соловьёва на то место, которое он занимает. При этом Уткин обозначил, что телеведущий "точно абсолютно зассыт", потому что уязвим.