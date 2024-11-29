В России осудили удар по территории АЭС "Бушер" в Иране

Алексей Лихачев призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к деэскалации.

Вопиющим пренебрежением ключевыми правилами и принципами международной безопасности назвал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ведение огня по объектам ядерной энергетики. Соответствующий комментарий эксперта опубликован на официальном сайте государственной корпорации пресс-службой компании. Специалист пояснил, что российская сторона категорически осуждает произошедшее на АЭС "Бушер" и призывает стороны регионального конфликта на Ближнем Востоке приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе энергетического объекта.

Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС "Бушер". Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Напомним, что в насточщее время на иранской территории функционирует только одна АЭС. Объект расположен в Бушере. Он создается при содействии российских специалистов. Первый блок местной атомной станции, достроенный с участием Москвы, был подключен к национальной энергетической системе еще в сентябре 2011 года. Далее началось строительство второй очереди станции. В нее войдут еще два энергетических блока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев уведомил общественность о том, что временно работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране приостановлена в виду боевых действий.

