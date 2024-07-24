В России остались 95% итальянских производственных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на президента Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.
По его словам, речь идет о фирмах, которые имеют производство. При этом коммерческих структур из Италии стало заметно меньше на российском рынке. Торрембини уточнил, что 50-60% структур продолжают свою работу. Он также отметил, что бизнес уже видит изменение риторики в отношении Росси.
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ заявил, что потери итальянцев от 19-го пакета санкций против РФ могут составить 250 млн евро. Торрембини добавил, что все партнерства сохранились, однако новые проекты не запускаются.
Ранее мы сообщали, что Россия нарастила экспорт алюминия в Китай.
Фото: pxhere.com
