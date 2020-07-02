Россия нарастила экспорт алюминия в Китай

Доля российского металла в импорте Китая выросла до 35,8%.

Россия в сентябре нынешнего года нарастила экспорт алюминия в Китай. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

В начале осени китайские компании приобрели у России алюминия на 530,5 млн долларов. В прошлом месяце показатель был меньше и составил 407 млн долларов. В результате доля российского металла в импорте Китая выросла до 35,8%.

Также отмечается, что с начала 2025-го Россия отгрузила на китайский рынок алюминия на 4,6 млрд долларов. Этот показатель превысил прошлогодний в 1,7 раза. Кроме того, рост российских поставок идет в разрез с общим трендом на снижение китайского импорта. В пятерку крупнейших поставщиков вместе с Россией вошли Малайзия, Таиланд, Япония и Южная Корея.

Ранее мы сообщали, что Южная Корея увеличила импорт древесины из России на 13%.

Фото: adamantsteel.ru