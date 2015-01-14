Южная Корея увеличила импорт древесины из России на 13%

Среди мировых экономик, которые в минувшем месяце продавали древесину стране, Россия заняла четвертое место.

Южная Корея в сентября 2025 года увеличила импорт древесины из России на 13%. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

Отмечается, всего Южная Корея импортировала из России древесины и изделий из нее на чуть более чем 25 млн долларов. Этот показатель стал максимальным за весь нынешний год. Прирост поставок в годовом выражении сократился на 5%. При этом больше всего закупалась топливная в древесина.

Также Южная Корея в сентябре закупала российскую фанеру, распиленные лесоматериалы и тонкие деревянные листы. Среди мировых экономик, которые в минувшем месяце продавали древесину стране, Россия заняла четвертое место. Лидером стал Вьетнам (43,8 млн долларов). Второе место заняла Индонезия (38,4 млн). Тройку лидеров замкнул Китай (37,1 млн).

Ранее мы сообщали, что Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро.

Фото: pxhere.com