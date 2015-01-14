  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Южная Корея увеличила импорт древесины из России на 13%
Сегодня, 9:59
101
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Южная Корея увеличила импорт древесины из России на 13%

0 0

Среди мировых экономик, которые в минувшем месяце продавали древесину стране, Россия заняла четвертое место.

Южная Корея в сентября 2025 года увеличила импорт древесины из России на 13%. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

Отмечается, всего Южная Корея импортировала из России древесины и изделий из нее на чуть более чем 25 млн долларов. Этот показатель стал максимальным за весь нынешний год. Прирост поставок в годовом выражении сократился на 5%. При этом больше всего закупалась топливная в древесина.

Также Южная Корея в сентябре закупала российскую фанеру, распиленные лесоматериалы и тонкие деревянные листы. Среди мировых экономик, которые в минувшем месяце продавали древесину стране, Россия заняла четвертое место. Лидером стал Вьетнам (43,8 млн долларов). Второе место заняла Индонезия (38,4 млн). Тройку лидеров замкнул Китай (37,1 млн).

Ранее мы сообщали, что Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро.

Фото: pxhere.com

Теги: древесина, импорт, россия, южная корея
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии