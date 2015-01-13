В России осенью могут вырасти цены на молоко

Дело в том, что выросли затраты на производство молока.

Гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев рассказала РБК, что выросли затраты на производство молока, по этой причине цены придется повысить примерно на 7-10%.

О необходимости повышения цен рассказала и замгендиректора по коммуникациям АО "Рузское молоко" Анна Бойко-Великая

К сожалению, в скором времени нам тоже придется пойти на эту меру, так как затраты сильно выросли и продолжают расти, — отметила она.

Гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко заявил, что значительный рост себестоимости производства молока не может компенсировать увеличение отпускной цены, поэтому молочная продукция действительно может подорожать.

Производители подчеркнули, что за год цены выросли почти на все, начиная с сырья и заканчивая упаковкой.

Стоимость сырого молока увеличилась на 10%, белковых и энергетических кормов — более чем на 80%, витаминов — на 60%, гофрокартона — на 60%, упаковки - на 20–40%.

Ранее мы писали, что в России ускорение инфляции привело к началу снижения пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию). В мае реальный размер пенсий снизился на 0,5%.

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