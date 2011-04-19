Годовая инфляция в Петербурге увеличилась за ноябрь до 6,3%

Спрос на многие товары и услуги по-прежнему остаётся высоким

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года ускорилась до 6,3% в сравнении с октябрьским значением в 6,1%. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба Северо-Западного ЦБ России.

Спрос на многие товары и услуги по-прежнему остаётся высоким, опережая возможности увеличения предложения. По этой причине, например, цены на одежду продолжили расти, а обувь дешевела медленнее, чем в октябре.

Кроме того, растут издержки производителей, особенно у животноводов. Из-за нехватки сотрудников некоторым предприятиям пришлось повысить заработные платы, переносить растущие затраты позволяет большой спрос на продукцию.

За ноябрь ускорился рост цен на свинину, мясо птицы и яйца. При этом подешевевшие в октябре пельмени, манты, равиоли стали стоить дороже, чем год назад. Замечен рост цен в кафе и ресторанах Санкт-Петербурга. Причина: увеличение числа туристов.

Отметим, что инфляция в Петербурге ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,9%) и в целом по стране (7,5%).

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Фото: Piter.TV