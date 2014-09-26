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В Петербурге годовая инфляция увеличилась за октябрь до 6,1%
Сегодня, 18:15
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В Петербурге годовая инфляция увеличилась за октябрь до 6,1%

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Увеличивается стоимость как отдельных товаров, так и услуг, что наблюдаются впервые с мая этого года.

За октябрь инфляция в Петербурге ускорилась до 6,1%. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка 20 ноября.

По словам аналитиков, главной причиной роста инфляции стал превышающий предложение спрос. Увеличивается стоимость как отдельных товаров, так и услуг, что наблюдаются впервые с мая этого года.

На динамике цен отразилось и ослабление рубля. В частности, подорожали электротовары, бытовые приборы, легковые автомобили и мебель. Выросла цена на мясо птицы и яйца из-за трат производителей на импортные корма. 

Кроме того, петербуржцы стали чаще путешествовать внутри России, что привело к увеличению стоимости на авиабилеты. Подорожали блюда в ресторанах и кафе, так как у общепита выросли траты на закупку продуктов. 

Согласно прогнозам Центробанка, инфляция в этом году в России составит 7-7,5%, в 2024-м снизится до 4-4,5%. 

Ранее на Piter.TV: Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией.

Фото: Piter.TV

Теги: годовая инфляция, инфляция и рост цен
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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