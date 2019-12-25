В России снизился реальный размер пенсий

В мае размер пенсий в реальном выражении снизился на 0,5%.

В России ускорение инфляции привело к началу снижения пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию). Так, в феврале размер пенсий в годовом сравнении снизился на 0,1%, в марте на 0,2%, в апреле – на 0,1%, а в мае – на 0,5%. Такие данные приводит Росстат.

Отмечается, что в январе реальный размер пенсии показывал рост – на 0,4%. Пенсии росли и в 2020 году, однако наблюдалась динамика снижения темпов роста.

В мае этого года в номинальном выражении средний размер пенсии составил 15,8 тыс. рублей. Это на 5,5% выше, чем в мае 2020 года. Однако в мае уровень годовой инфляции в стране составил 5,9%.

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