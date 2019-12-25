Детские лагеря Петербурга пока не планируют закрывать из-за коронавируса

В прошлом году детские лагеря не работали, в этом году их заполняемость ограничена 75%.

Власти Петербурга пока не планируют закрывать детские лагеря из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом РБК сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Сейчас также можно получить кэшбек на путевки в лагеря Петербурга, Ленобласти и других регионов России. На бесплатные путевки и компенсацию стоимость претендуют более 110 тысяч семей.

В прошлом году детские лагеря не работали, в этом году их заполняемость ограничена 75%.

Ранее по результатам проверки детского лагеря "Мечта" возбуждены уголовные дела по статье "Халатность".

Фото: Piter.tv