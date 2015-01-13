Эксперт рассказала, когда в России перестанут расти цены

Это может произойти в августе-сентябре 2021 года.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала агентству "Прайм", что цены в России перестанут расти в августе-сентябре этого года.

Эксперт сообщила, что из-за пандемии коронавируса цены стали расти на основные группы сырьевых товаров, а также готовую продукцию. Она считает, что ситуацию может изменить только новый урожай и летом темп продовольственной инфляции может замедлится.

По словам Марии Долговой, традиционно периодом снижения цен на плодоовощную продукцию считаются август и сентябрь. А вот динамика цен осенью будет зависеть от количества и качества собранного урожаю, отметила она.

Летом тем роста цен на рыке потребительных промышленных товаров должен замедлиться. По мнению эксперта, это, скорее всего, не коснется строительных материалов, потому что многие россияне начинаю ремонт жилья или новое строительство.

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