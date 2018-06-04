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На "Детское Евровидение - 2019" от России поедет дуэт
Сегодня, 21:32
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nadezhda_sib

На "Детское Евровидение - 2019" от России поедет дуэт

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Ребята победили по итогам интернет-голосования, также их выбрали члены жюри.

Россию на "Детском Евровидении - 2019" представит дуэт. Во вторник, 24 сентября, в одном из концертных залов Москвы прошел отборочный концерт, сообщило "Экономика сегодня"

Жюри выбрало для участия в песенном конкурсе Татьяну Меженцову и Денберела Ооржак, они исполнят песню "Время для нас". Ребята являются воспитанниками Академии популярной музыки Игоря Крутого.

Ведущие концерта сообщили, что дуэт получил 941 балл в результате онлайн-голосования, также конкурсантам отдали свое предпочтение члены профессионального детского и взрослого жюри. 

"Детское Евровидение - 2019" пройдет в польском городе Гливиц 24 ноября 2019 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Гарик Мартиросян будет ведущим музыкального проекта на Первом канале

Фото: pixabay.com 

Теги: детское евровидение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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