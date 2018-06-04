На "Детское Евровидение - 2019" от России поедет дуэт

Ребята победили по итогам интернет-голосования, также их выбрали члены жюри.

Россию на "Детском Евровидении - 2019" представит дуэт. Во вторник, 24 сентября, в одном из концертных залов Москвы прошел отборочный концерт, сообщило "Экономика сегодня".

Жюри выбрало для участия в песенном конкурсе Татьяну Меженцову и Денберела Ооржак, они исполнят песню "Время для нас". Ребята являются воспитанниками Академии популярной музыки Игоря Крутого.

Ведущие концерта сообщили, что дуэт получил 941 балл в результате онлайн-голосования, также конкурсантам отдали свое предпочтение члены профессионального детского и взрослого жюри.

"Детское Евровидение - 2019" пройдет в польском городе Гливиц 24 ноября 2019 года.

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