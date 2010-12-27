Гарик Мартиросян будет ведущим музыкального проекта на Первом канале

Зрители увидят шоу 6 октября.

Гарик Мартиросян станет ведущим нового шоу на Первом канале. Юморист примет участие в музыкальном проекте "Щас спою", в котором худшие вокалисты со всей страны будут исполнять сложные композиции, сообщила "Gazeta SPb".

Для участия в проекте конкурсанты прошли серьезный отбор. Профессиональные певцы и ученики музыкальных школ не смогут показать себя в рамках шоу. Одно из главных условий - полное отсутствие слуха и голоса, но при этом с желанием выступать на сцене. По словам организаторов, вокалисты соберутся вместе, чтобы "превзойти себя и спеть так, как никогда раньше не пели". Участниками стали 30 человек, всего поступило 1200 заявок.

Премьера на телеканале состоится 6 октября.

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Фото: Гарик Мартиросян / Instagram