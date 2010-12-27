Музыкальный критик рассказал о стычке Пугачевой и Собчак

Конфликт произошел в середине 2000-х гг. на конкурсе "Новая волна" в Юрмале.

Музыкальный критик Сергей Соседов во время "Бархатного сезона" в Сочи рассказал журналистам о конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак. Он произошел в середине 2000-х гг. на конкурсе "Новая волна" в Юрмале.

Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной ей иронично-саркастичной манере. Когда очередь дошла до Киркорова, телеведущая представила его как "короля, который уже не тот".

Как только концерт завершился, критик отправился за кулисы. Там он стал случайным свидетелем стычки Пугачевой и Собчак. Примадонна отчитывала телеведущую за неуместные слова в адрес Киркорова. Она назвала Собчак бессовестной и напомнила ей о заслугах короля российской поп-музыки. При этом Ксения стояла молча и слушала Пугачеву.

После этого Соседов подошел к ведущей и спросил, почему она терпела "безобразную экзекуцию" от народной артистки СССР. На что Собчак ответила, что Пугачева "всей своей жизнью заслужила право критиковать".

13 сентября Ксения Собчак обручилась с Константином Богомоловым. Молодожены приехали в ЗАГС на катафалке.

Фото: Instagram / alla_pugacheva_forum