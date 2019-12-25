Большинство россиян хотят получить на праздник деньги.

В России определили лучший подарок на Новый год. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров.

Авторы исследования сообщили, что традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность. Так, 45,5% опрошенных ждут денежных подарков. На втором месте по популярности среди жителей России оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. Также в качестве подарков 23% респондентов ждут презенты для души. Однако, большинство опрошенных (63%) ждут наличные, на которые они смогут купить себе желаемое.

В исследовании приняли участие несколько тысяч респондентов. Банк провел опросы в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и других.

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