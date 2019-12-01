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В России одобрили новые стандарты школьного образования

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Их внедрение начнется 1 сентября 2021 года.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что Минпросвещения России вводит новые образовательные стандарты для российских школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что в новых стандартах прописано содержание каждой предметной области. Кроме того, обновление не содержит нововведений, которые влияют на увеличение нагрузки на школьников. Более того, Минпросвещения  намерен снизить нагрузку на учителей в работе с отчетностью. Ведомство отметило, что новые стандарты сохранят фундаментальный характер образования.

Нововведения начнут тестировать в первой половине 2020 года. Для начала Минпросвещения проведет комплексный анализ готовности к введению стандартов.

Полное внедрение начнется 1 сентября 2021 года.

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Теги: новости россии, образование, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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