В России приняли закон об обязательной маркировке духов и фотокамер

Распоряжение вступит в силу 1 декабря.

Согласно распоряжению правительства, в России начнут маркировать все духи и фотокамеры. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в список обязательной маркировки попали некоторые предметы одежды, постельного белья, шины и покрышки. По словам политиков, такое нововведение защитит россиян от некачественных товаров.

Однако, некоторые эксперты полагают, что из-за маркировки цены на товары увеличатся.

Распоряжение вступит в силу 1 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что производство черной икры в России выросло более чем на 20%.

Видео: YouTube / StyledBy Casanova