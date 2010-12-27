В России приняли закон об обязательной маркировке духов и фотокамер

Согласно распоряжению правительства, в России начнут маркировать все духи и фотокамеры. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в список обязательной маркировки попали некоторые предметы одежды, постельного белья, шины и покрышки. По словам политиков, такое нововведение защитит россиян от некачественных товаров.
Однако, некоторые эксперты полагают, что из-за маркировки цены на товары увеличатся.
Распоряжение вступит в силу 1 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что производство черной икры в России выросло более чем на 20%.
Видео: YouTube / StyledBy Casanova
Обсуждение ( 0 )