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В России приняли закон об обязательной маркировке духов и фотокамер
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

В России приняли закон об обязательной маркировке духов и фотокамер

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Распоряжение вступит в силу 1 декабря.

Согласно распоряжению правительства, в России начнут маркировать все духи и фотокамеры. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в список обязательной маркировки попали некоторые предметы одежды, постельного белья, шины и покрышки. По словам политиков, такое нововведение защитит россиян от некачественных товаров. 

Однако, некоторые эксперты полагают, что из-за маркировки цены на товары увеличатся. 

Распоряжение вступит в силу 1 декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что производство черной икры в России выросло более чем на 20%.

Видео: YouTube / StyledBy Casanova

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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