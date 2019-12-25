В России оценили стоимость внедрения системы ухода за пожилыми и инвалидами

Систему могут создать уже к 2030 году.

Российскому бюджету понадобится от 300 до 600 млрд рублей для внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что ведомство представило в правительство первые оценки стоимости внедрения системы. Она подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому для людей, которые частично или полностью не способны жить без посторонней помощи. Систему планируется создать к 2030 году.

Отмечается, что ежегодно на эти цели траты из бюджета могут составить от 500 до 700 млрд рублей. Так подсчитали в правительстве. Минтруд заявил о тратах в пределах 330 млрд рублей. Согласовать программу не позволяет как раз вопрос стоимости.

Кадровый вопрос тоже оказался "острым". В Минтруда подчеркнули, что необходимо привлечь до 500 тыс. человек для оказания помощи 1,9 млн человек. Это почти столько же, сколько врачей работает в госбольницах.

Оанее мы писали, что металлургические компании попросили поделиться кислородом с больницами.

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