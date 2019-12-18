В России объявили стоимость новой Skoda Rapid

Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях.

Как сообщает пресс-служба компании Skoda, в России открыли прием заказов на новый автомобиль. Обновленый Skoda Rapid был представлен в декабре 2019 года.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Entry, Active, Ambition и Style. Комплектация Entry отличается отсутствием кондиционера. В прежние годы такие версии Skoda Rapid поставляли только на заказ. Версия Active включает две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер и медиасистему с экраном диагональю 6,5 дюйма. В версии Ambition есть боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, круиз-контроль, противотуманные фары и Bluetooth. Что касается комплектации Style - она включает климат-контроль, подогрев руля, датчики света и дождя, кнопку запуска двигателя, и систему бесключевого доступа.

Стоимость новой Skoda Rapid зависит от выбора комплектации. Минимальная цена - 792 тысячи рублей (версия Entry), максимальная стоимость - 1,171 миллиона рублей (улучшенная версия Style).

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи Skoda Karoq в базовой комплектации.

Фото: Skoda.com