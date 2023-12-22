Skoda перевернулась на севере Петербурга

Как уточнил сам водитель, он не заметил гололедицу на правой полосе из-за ехавшего впереди авто.

Вечером в среду, 28 февраля, на улице Михаила Дудина на Парнасе произошло опрокидывание автомобиля марки Skoda. Информация об этом происшествии появилась в социальных сетях.

Как уточнил сам водитель, он не заметил гололедицу на правой полосе из-за ехавшего впереди авто. В результате ДТП никто не пострадал, все в машине были пристёгнуты.

Перевернуть автомобиль обратно на колеса помогли очевидцы произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Пятилеток нетрезвая водительница покусала инспектора ДПС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Змеев)