В России стартовали продажи Skoda Karoq в базовой комплектации

Автомобиль является самым доступным в линейке.

Компания Skoda объявила о старте приема заказов на Karoq в базовой комплектации Active. Стоимость автомобиля на сегодняшний день - 1 387 000 рублей.

В составе Karoq отмечают наличие электронной системы курсовой устойчивости, ассистента подъема в гору и центрального замка с дистанционным управлением. Помимо этого в автомобиле доступна функция подогрева передних сидений и наружных зеркал. Максимальная скорость Karoq - 199 километров в час. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – 6,3 литра на 100 километров пути.

Эту модель также можно приобрести в двух других комплектациях: Ambition (1 499 000 рублей) и Style (1 673 000 рублей). В январе 2020 года Karoq был продан в России в количестве 28 экземпляров.

Ранее были названы топ-3 мощных авто в бюджетном сегменте рынка России.

Фото: Официальный сайт Skoda