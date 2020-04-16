Проводить тесты будут лаборатории "Архимед", "Ситилаб", "Семейный доктор" и "Лабквест".

В России объявили о начале проекта по тестированию на коронавирус на дому. Его реализует компания "Яндекс". Это — часть мероприятий в рамках проекта "Помощь рядом". О тестировании рассказали в пресс-службе компании.

Сообщается, что на первом этапе проекта пройти тестирование на COVID-19 прямо у себя дома смогут москвичи старше 65 лет — то есть те, кто входит в группу риска.

В "Яндексе" сообщили, что позднее провериться на коронавирус смогут и представители других возрастных групп в других регионах. Заказать тест можно на сайте проекта "Помощь рядом". Тестирование будет платным, однако компания оплатит первые 10 тысяч тестов в виде пожертвований в фонды "Подарок ангелу" и "Друзья".

Проводить тесты будут лаборатории "Архимед", "Ситилаб", "Семейный доктор" и "Лабквест".

Ранее "Р-Фарм" начала клинические исследования двух лекарств от коронавируса. Испытываемые препараты в обычной врачебной практике используются для терапии пациентов с аутовоспалительными заболеваниями, ревматоидным артритом, гигантоклеточным артритом, цитокоиновым штормом.

Видео: Youtube/Дмитрий Гордон