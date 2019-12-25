Медики проверяют действенность ингибитора интерлейкина-6 и ингибитора интерлейкина-1 против коронавируса.

"Р-Фарм" начала клинические исследования двух лекарств от коронавируса. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу компании. Российские фармацевты начинают тестирование существующих биологических препаратов, которые могут помочь для лечения тяжелых форм COVID-19. Медики проверяют эффективность и безопасность олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1).

Отметим, что испытываемые препараты в обычной врачебной практике используются для терапии пациентов с аутовоспалительными заболеваниями, ревматоидным артритом, гигантоклеточным артритом, цитокоиновым штормом.

Известно, что тестирование препаратов будет проводиться на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также городской больницы под номером 52 в Москве, больницы 40 в Коммунарке, инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге. По предварительной информации от медиков, ингибиторы могут справляться со стабилизацией пациентов с коронавирусом и приводить к положительной динамике.

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса.