Об этом врач из Роспотребнадзора рассказал Елене Малышевой.

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист поделился информацией в эфире телепередачи "Жить здорово" с Еленой Малышевой. Медик уверен, что наиболее действенным способом защиты от COVID-19 будет вакцина.

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Горело добавил, что вакцина помогает и против других инфекционных заболеваний. Эксперт напомнил, что медикам приходится сталкиваться с трудностями при изготовлении вакцины. На данный момент над разработкой лекарства работают 20 компаний, включая российские. Сейчас проблемой является отсутствие лабораторных животных, которые могли бы быть чувствительными к коронавирусу. Врач призвал отечественных медиков интегрироваться в мировое пространство в вопросе создания вакцины. Он напомнил, что сейчас врачи "соревнуются" в том, кто раньше создаст вакцину. Однако потом мировое сообщество будет использовать ту вакцину, которая является наиболее эффективной.

Фото: YouTube/Жить Здорово!

