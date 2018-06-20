В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Москва является лидером среди регионов по количеству люксовых машин.

В России насчитали около 13 тысяч люксовых автомобилей. Об этом 15 апреля сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Москва является лидером среди регионов по количеству люксовых машин. В столице специалисты зарегистрировали около 6,8 тысяч автомобилей. В Подмосковье и Петербурге сейчас насчитывается около 1,2 тысяч люксовых авто. Большинство машин сегмента Luxury также находятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Из отдельных регионов лидирует Краснодарский край - там насчитали около 391 автомобиля.

Ранее сообщалось, что за сутки в Петербурге угнали пять дорогих иномарок.

Видео: Piter.TV