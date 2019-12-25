Инспектор будет получать от системы сведения, которые будут фиксировать о нарушениях со стороны водителя.

В России начнут тестировать онлайн-тахографы для водителей. Они помогут отслеживать скорость на дороге и проверять режим отдыха. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Известно, что законопроект подготовило министерство транспорта. Онлайн тахографы планируют ввести в 20 агломерациях России уже осенью. В Москве и Подмосковье закон вступит в силу через год в случае его принятия, а через два — в других субъектах страны.

Сообщается, что инспектор будет получать от системы сведения, которые будут фиксировать о нарушениях со стороны водителя. После этого будет приниматься решение о наказании.

Для обработки данных была разработана автоматизированная информационная система "Тахографический контроль" (АИС ТК).

Ранее мы писали, что в КоАП появится новый крупный штраф для водителей.