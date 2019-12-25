Его размер - 50 тысяч рублей.

В КоАП появится новый крупный штраф для водителей в размере 50 тысяч рублей.

Известно, что поправки внесены в статью 21.27 КоАП о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Согласно поправкам, штраф в 50 тысяч будет выписан лицам, отказавшимся от освидетельствования, когда при этом в салоне автомобиля находился человек младше 16 лет.

Ранее мы рассказывали, что в России введут штраф до 3000 рублей за брошенные автомобили.