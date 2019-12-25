В КоАП появится новый крупный штраф для водителей в размере 50 тысяч рублей.
Известно, что поправки внесены в статью 21.27 КоАП о невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Согласно поправкам, штраф в 50 тысяч будет выписан лицам, отказавшимся от освидетельствования, когда при этом в салоне автомобиля находился человек младше 16 лет.
Ранее мы рассказывали, что в России введут штраф до 3000 рублей за брошенные автомобили.
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