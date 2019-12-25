В России введут штраф до 3000 рублей за брошенные автомобили

Под "разукомплектованными" автомобилями понимаются ТС, не имеющие одну либо несколько кузовных элементов штатной конструкции, одно или несколько стекол, фар, колес или шин.

В обновлённый КоАП добавили сразу несколько новых статей, которые касаются автовладельцев. Одна из них затрагивает собственников брошенных разукомплектованных авто. Таких владельцев предлагается наказывать рублем.

Под "разукомплектованными" автомобилями понимаются ТС, не имеющие одну либо несколько кузовных элементов штатной конструкции, одно или несколько стекол, фар, колес или шин. Также под эту категорию попадают сгоревшие авто. Штраф за оставление такого автомобиля – 1000-3000 рублей.

Также могут быть введены следующие штрафы. За мойку машины в запрещенных местах – 1000-2000 рублей, за остановку на газонах, клумбах – 1500-4000 рублей, за остановку на спортивных и детских площадках – 2000-5000 рублей.

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