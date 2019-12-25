В России начнут бороться с теневой занятостью

Документ был разработан в рамках поручения главы государства.

Министерство труда и социальной защиты представило проект плана по выявлению неформальной занятости и ее легализации. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Отмечается, что министерству поручено доработать план и согласовать его с полномочными представителями российского президента Владимира Путина, а также профильными ведомствами и внебюджетными фондами.

В секретариате добавили, что план был разработан в рамках поручения главы государства. Документ внесут в кабмин для последующего рассмотрения на заседании рабочей группы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около одного миллиона человек находятся на учете в Центрах занятости. Во время пандемии коронавируса, по его словам, пиковый показатель составлял 3,7 миллиона.

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