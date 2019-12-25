Антон Котяков вспомнил о рекордных показателях во время пандемии.

Глава Минтруда рассказал о стоящих на учете в центрах занятости россиянах. Антон Котяков выступил в рамках сессии "Вызовы и перспективы российского рынка труда" на Восточном экономическом форуме. По данным чиновника, около 1 млн человек находятся на учете в ЦЗ. Во время пандемии пиковый показатель составлял 3,7 млн сотрудников.

Наблюдался серьёзный рост числа граждан, вставших на учёт в центрах занятости. Он достигал пиковых значений 3,7 миллиона человек, на сегодняшний день в центрах занятости стоит на учете порядка миллиона человек. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится со второго по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в городе Владивосток.

В России удаленно работают порядка 2,8-3 млн человек.

Фото: YouTube / Россия-24