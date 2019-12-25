Антон Котяков рассказал о показателях в РФ по дистанционному режиму работы.

В России удаленно работают порядка 2,8-3 млн человек. Такое заявление в рамках выступления на Восточном экономическом форуме сделал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Чиновник выступил на сессии "Вызовы и перспективы отечественного рынка труда".

На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8-3 млн человек. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Эксперт объяснил участникам ВЭФ, что в допандемийное время в дистанционном формате в стране трудилось порядка 30 тысяч человек. Рост этого показателя составил до 11% во время пандемии (около 5-6 млн человек). Котяков считает, что то, что многие сотрудники и работодатели приняли решение работать удаленно и далее, говорит о том, они находят в таком формате преимущества. Данный тренд, полагает Минтруда РФ, будет действовать на рынке труда и в будущем.

По словам министра, то, что многие решили продолжить работать дистанционно при смягчении ограничений, говорит о том, что они видят в таком формате преимущества. Этот тренд будет влиять на рынок труда в дальнейшем.

Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году.

Фото: Госдума России