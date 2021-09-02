Антон Котяков рассказал о планах по увеличению маткапитала в РФ.

Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году. Об этом Антон Котяков заявил во время Восточного экономического форума в комментарии для "РИА Новостей". По данным чиновника, в следующем году выплаты составят более 503 тысяч рублей на первого, а также 665 тысяч рублей на второго малыша.

В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Эксперт пояснил, что если семье ранее уже предоставляли материнский капитал на первого ребенка, то доплата за второго составит 161 772 рубля. На данный момент (с 1 января 2021 года) размер маткапитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости