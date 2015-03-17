В России начнут апробацию единых учебников по естественным наукам

Геннадий Красников рассказал о работе над обучающими материалами при поддержке ученых.

Апробация единых учебников по естественным наукам для школ начнется в России 2026 году при обсуждении с педагогическими составами. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников. Эксперт добавил, что уже к 2027 году эти учебники должны быть полностью готовы для обучения детей. Эксперт уточнил, что РАН совместно с министерством по просвещению уже определили тех ученых, которые примут участие в создании таких учебников и пособий к ним. Речь идет о специалистам по математике, физике, химии, биологии, информатики.

В августе прошлого года вышел закон о том, что РАН теперь снова участвует в экспертизе учебников и учебных пособий. К нам в обязательном порядке направляют на экспертизу все учебники и учебные пособия, мы считаем это очень важным моментом. И безусловно, стоял вопрос об унификации учебников. Геннадий Красников, глава РАН

