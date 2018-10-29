В Петербурге началось производство нового Nissan X-Trail

Модель будет оснащена рядом новых функций.

В Петербурге стартовало производство внедорожника Nissan X-Trail. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подготовка к постановке на конвейер нового автомобиля шла с 2018 года. В Nissan рассказали, что модель будет оснащена рядом новых функций: ассистентом движения задним ходом, передней радарной системой, а также функцией Hands free, позволяющей открывать багажник с помощью ног. От предшественника X-Trail отличается иным дизайном капота, решетки радиатора, фар и бамперами. В салоне поменяли руль, изменили мультимедийную систему, а также улучшили систему безопасности.

Напомним, что предприятие Nissan работает в Санкт-Петербурге с 2009 года.

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Фото: пресс-служба Nissan