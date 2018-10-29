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В Петербурге началось производство нового Nissan X-Trail

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Модель будет оснащена рядом новых функций.

В Петербурге стартовало производство внедорожника Nissan X-Trail. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Подготовка к постановке на конвейер нового автомобиля шла с 2018 года. В Nissan рассказали, что модель будет оснащена рядом новых функций: ассистентом движения задним ходом, передней радарной системой, а также функцией Hands free, позволяющей открывать багажник с помощью ног. От предшественника X-Trail отличается иным дизайном капота, решетки радиатора, фар и бамперами. В салоне поменяли руль, изменили мультимедийную систему, а также улучшили систему безопасности. 

Напомним, что предприятие Nissan работает в Санкт-Петербурге с 2009 года. 

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Фото: пресс-служба Nissan

Теги: nissan , завод в санкт-петербурге
Категории: Лента новостей Новости СПб

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