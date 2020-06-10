В ПФР отмечают, что выплату получат более четырёх тысяч россиян.

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фона.

Размер выплаты — 12 130 рублей. Её получат граждане, которые с апреля по июнь сопровождают или взяли на временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых, а также детей, которые остались без опеки родителей. Отмечается, что данные категории подопечных взяли на сопровождение из государственных или негосударственных организаций.

Субсидия начисляется на каждого человека, за которым ведётся уход социальным работником. Также выплату смогут получить волонтёры и граждане, которые взяли на временное проживание или сопровождение данные категории граждан.

В ПФР отмечают, что выплату получат более четырёх тысяч россиян. Сейчас субсидия уже начислена 280 опекунам.

Ранее Путин заявил, что сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание COVID-19.

Видео: kremlin.ru