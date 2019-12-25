По его словам, соцработники долгое время помогали жителям страны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин заявил, что сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание COVID-19. Об этом он рассказал на совещании с представителями НКО и социальными работниками.

Владимир Путин считает, что ценности взаимопомощи, милосердия и прочие непреходящие ценности разделяет большинство граждан России, а во время пандемии социальные работники проявили свои лучшие качества.

Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм. Владимир Путин, президент России

По его словам, соцработники долгое время помогали жителям страны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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