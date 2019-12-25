Он подчеркнул, что непопулярные партии могут высказывать различные точки зрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию. По его словам, они пользуются превалирующей поддержкой.

Песков рассказал, что главе государства важно, чтобы граждане проголосовали и поддержали поправки в Конституцию. Он отметил, что поправки поддерживают крупные политические силы страны.

Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что они могут высказывать различные точки зрения.

Ранее Песков рассказал, что Путин знает о снятии с эфира программы Михалкова.