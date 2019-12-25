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Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Сегодня, 14:20
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matveyvn

Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию

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Он подчеркнул, что непопулярные партии могут высказывать различные точки зрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию. По его словам, они пользуются превалирующей поддержкой.

Песков рассказал, что главе государства важно, чтобы граждане проголосовали и поддержали поправки в Конституцию. Он отметил, что поправки поддерживают крупные политические силы страны.

Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что они могут высказывать различные точки зрения.

Ранее Песков рассказал, что Путин знает о снятии с эфира программы Михалкова.

Теги: голосование по поправкам, песков, поправки в конституцию, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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