Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию. По его словам, они пользуются превалирующей поддержкой.
Песков рассказал, что главе государства важно, чтобы граждане проголосовали и поддержали поправки в Конституцию. Он отметил, что поправки поддерживают крупные политические силы страны.
Но есть, скажем так, партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Он подчеркнул, что они могут высказывать различные точки зрения.
Ранее Песков рассказал, что Путин знает о снятии с эфира программы Михалкова.
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