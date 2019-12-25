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Песков рассказал, что Путин знает о снятии с эфира программы Михалкова
Сегодня, 14:03
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matveyvn

Песков рассказал, что Путин знает о снятии с эфира программы Михалкова

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О реакции Владимира Путина на этот конфликт и на позицию Михалкова Пескову ничего неизвестно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин знает о снятии с эфира программы Никиты Михалкова "Бесогон". Отметим, режиссёр в одном из последних выпусков рассказывал о том, что коронавирус — это предлог, под которым человечество подвергнется массовому чипированию.

По словам Пескова, Путин знаком и с аргументацией Михалкова и с аргументацией телеканала, который снял программу с эфира. При этом официальный представитель Кремля заметил, что не знает — общались ли президент с режиссёром в последнее время.
О реакции Владимира Путина на этот конфликт и на позицию Михалкова Пескову ничего неизвестно.

Ранее Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.

Теги: бесогон, михалков, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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