Песков рассказал, что Путин знает о снятии с эфира программы Михалкова

О реакции Владимира Путина на этот конфликт и на позицию Михалкова Пескову ничего неизвестно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин знает о снятии с эфира программы Никиты Михалкова "Бесогон". Отметим, режиссёр в одном из последних выпусков рассказывал о том, что коронавирус — это предлог, под которым человечество подвергнется массовому чипированию.

По словам Пескова, Путин знаком и с аргументацией Михалкова и с аргументацией телеканала, который снял программу с эфира. При этом официальный представитель Кремля заметил, что не знает — общались ли президент с режиссёром в последнее время.

О реакции Владимира Путина на этот конфликт и на позицию Михалкова Пескову ничего неизвестно.

Ранее Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.