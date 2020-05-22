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Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова

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По мнению Познера, Михалков может преследовать некие политические цели.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.Журналист поделился своим мнением о скандальном выпуске в издании Собеседник.ru.

Познер заявил, что выпуск мог повлиять на многих россиян, которые поверили в "чипирование" населения. Следовательно передачу нельзя назвать "безобидной шуткой".

Думаю, многие поверили в заявления Никиты Михалкова о чипизации. И это не смешно

отметил Познер

Кроме того, журналист считает, что Михалков может преследовать политические цели.

Напомним, что скандальный выпуск про чипирование россиян Биллом Гейтсом сняли с эфира на телеканале "Россия-24".

Ранее мы сообщали о том, что Ургант пристыдил Собчак за отсутствие медицинской маски.

Видео:БесогонTV

Теги: культура, михалков, новости россии, познер
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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